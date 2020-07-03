Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России
Экстремальная жара и сильнейшие грозы ожидаются в ближайшие дни во многих регионах России.
Экстремальная жара и сильнейшие грозы ожидаются в ближайшие дни во многих регионах России.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Днем 23−29 градусов, на юге Центрального округа до плюс 34-х. В последующие два дня, 4 и 5 июля, сохранится дождливая погода.
Ночи будут
Атмосферные фронты также влияют и на погоду на юге России. Сегодня сильный дождь ожидается в Волгоградской области. С 3 по 5 июля 40-градусная жара накроет Ставрополье.
На юге Сибири — в Хакасии — сегодня очень сильный дождь с градом. Ветер штормовой — 25−30 метров в секунду. Крупный град ожидается в Приморском крае. С 3 по 5 июля в Тыве, центральных и южных районах Красноярского края ливень с градом. Ветер может достигать 30 метров в секунду.
Согласно прогнозу, 3 и 4 июля в Томской и Кемеровской областях ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 метров в секунду.
В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко — в выходные там до плюс 30 и выше.
В Москве сегодня воздух прогреется до +27 градусов. Местами сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу. Будет еще жарче. В воскресенье, 5 июля, осадков будет меньше, а жара усилится. В понедельник, 6 июля, солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до +31 градуса. 7 июля температурный фон останется без изменений, а 8 июля — будет на градус теплее.
Но это не самая высокая температура в начале июля. Третьего июля 1917 года в Москве было 32,2 градуса. А 4 июля 1938 года в столице зафиксировано 33,7 градуса. И 5 июля того же 1938 года было 36,2 градуса. А в 2010 году был зарегистрирован абсолютный максимум московского лета: +38,2 градуса. Такая температура была в столице 29 июля.