Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
09:25 (мск), источник: Российская газета

Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Экстремальная жара и сильнейшие грозы ожидаются в ближайшие дни во многих регионах России.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 3 июля под влиянием атмосферных фронтов в большинстве регионов Центрального округа пройдут дожди, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Днем 23−29 градусов, на юге Центрального округа до плюс 34-х. В последующие два дня, 4 и 5 июля, сохранится дождливая погода.

Видео
Удар стихии: видео из затопленных российских регионов

Ночи будут по-июльски теплыми — с температурой от 13 до 20 градусов. Днем до +30, на юге Центрального округа еще жарче — плюс 37 градусов. В субботу, 4 июля, в Воронежской и Белгородской областях днем 35−37 градусов. Воздух туда будет поступать с восточного Средиземноморья. При прояснениях он еще больше будет раскаляться.

Атмосферные фронты также влияют и на погоду на юге России. Сегодня сильный дождь ожидается в Волгоградской области. С 3 по 5 июля 40-градусная жара накроет Ставрополье.

На юге Сибири — в Хакасии — сегодня очень сильный дождь с градом. Ветер штормовой — 25−30 метров в секунду. Крупный град ожидается в Приморском крае. С 3 по 5 июля в Тыве, центральных и южных районах Красноярского края ливень с градом. Ветер может достигать 30 метров в секунду.

Согласно прогнозу, 3 и 4 июля в Томской и Кемеровской областях ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 метров в секунду.

А вот в Магаданской области заморозки — ночью до -4 градусов, что может пагубно отразиться на растениях.
Новость
В Карачаево-Черкесии выпал град размером с теннисный мяч

В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко — в выходные там до плюс 30 и выше.

В Москве сегодня воздух прогреется до +27 градусов. Местами сильный дождь с грозой и усилением ветра. Осадки местами возможны и в субботу. Будет еще жарче. В воскресенье, 5 июля, осадков будет меньше, а жара усилится. В понедельник, 6 июля, солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до +31 градуса. 7 июля температурный фон останется без изменений, а 8 июля — будет на градус теплее.

Но это не самая высокая температура в начале июля. Третьего июля 1917 года в Москве было 32,2 градуса. А 4 июля 1938 года в столице зафиксировано 33,7 градуса. И 5 июля того же 1938 года было 36,2 градуса. А в 2010 году был зарегистрирован абсолютный максимум московского лета: +38,2 градуса. Такая температура была в столице 29 июля.

 "Бар "Эдди": мыльная джаз-опера с левыми идеями
Стали известны новые подробности катастрофы самолета в Пакистане
Здоровье
Бутилированную воду в России стали маркировать по-новому Теперь вариантов маркировок больше.
Hi-Tech
Зачем у смартфонов есть эта функция Это сделано не случайно
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля Партнером Ольги Бодровой стал Юрий Колокольников
Новости партнеров
Навальный назвал позором Родины участника Отечественной войны
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Путин преподал урок
Львовская народная республика: еще один регион откалывается от Украины
Дети
Как должна одеваться беременная женщина (фото) С модой для беременных связано много мифов: какие-то навеяны приметами, какие-то — опытом мам и бабушек. На самом деле, никаких табу, связанных с одеждой в декрете, не существует: главное, чтобы вам было комфортно и собственное отражение в зеркале нравилось. Развенчиваем самые популярные мифы на примере модных звездных мам.
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»