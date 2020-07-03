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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 июля: наблюдаем за пауками

По их поведению можно предсказать погоду на ближайшие дни.

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Источник: @vidarnm

3 июля христиане вспоминают священномученика Мефодия. В народном календаре день получил название Мефодий Перепелятник, ведь с этого времени обычно начиналась охота на перепелов.

Также этот день часто называют «паутинным», так как именно по поведению пауков можно определить погоду на ближайшее время. Считается, что если пауки прячутся, то будет дождь или сильный ветер. А вот если они сидят на виду и старательно плетут паутину — впереди ждут солнечные дни.

О погоде также могут рассказать и лягушки. Если они активны и громко квакают, то следует готовиться к ненастью. А если 3 июля уже идет дождь, то дождливым будет и весь месяц.

Екатерина Гура

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