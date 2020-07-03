«Пузырь холода»: разгадана загадка места на Земле, которое становится холоднее
Новое исследование проливает свет на температурную аномалию.
Новое исследование проливает свет на температурную аномалию.
Температура океанов в 2019 году была признана самой высокой за всю историю наблюдений. И она продолжает повышаться. Но в одном месте Северной Атлантики, немного южнее Гренландии, поверхностные воды вопреки глобальному потеплению становятся лишь холоднее.
Эта температурная аномалия влияет на теплые и холодные течения Атлантики и климатическую систему Земли в целом. До сих пор ученым было не до конца понятно, что же создает этот «пузырь холода» (так его называют неофициально).
Группа исследователей из Института метеорологии Общества Макса Планка в Германии провела долгосрочное моделирование климата и обнаружила конфигурации, которые могут привести к появлению этой аномальной зоны. Их работа опубликована в Nature Climate Change.
Как и подозревали ученые, аномалия связана с Атлантическим меридиональным круговоротом (AMOC).
AMOC несет теплые соленые поверхностные воды из тропиков, расположенных к северу от Мексиканского залива, к европейскому побережью, а взамен «отдает» холодную пресную воду тающего льда.
Анна Лысенко