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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Пузырь холода»: разгадана загадка места на Земле, которое становится холоднее

Новое исследование проливает свет на температурную аномалию.

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Источник: NOAA

Температура океанов в 2019 году была признана самой высокой за всю историю наблюдений. И она продолжает повышаться. Но в одном месте Северной Атлантики, немного южнее Гренландии, поверхностные воды вопреки глобальному потеплению становятся лишь холоднее.

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Эта температурная аномалия влияет на теплые и холодные течения Атлантики и климатическую систему Земли в целом. До сих пор ученым было не до конца понятно, что же создает этот «пузырь холода» (так его называют неофициально).

Группа исследователей из Института метеорологии Общества Макса Планка в Германии провела долгосрочное моделирование климата и обнаружила конфигурации, которые могут привести к появлению этой аномальной зоны. Их работа опубликована в Nature Climate Change.

Как и подозревали ученые, аномалия связана с Атлантическим меридиональным круговоротом (AMOC). Из-за колоссальных выбросов парниковых газов он стал значительно слабее по сравнению с серединой ХХ века.

AMOC несет теплые соленые поверхностные воды из тропиков, расположенных к северу от Мексиканского залива, к европейскому побережью, а взамен «отдает» холодную пресную воду тающего льда. Из-за глобального потепления этот процесс «обмена» замедлился, что привело к скоплению холодных поверхностных вод в «пузыре холода».

Анна Лысенко

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