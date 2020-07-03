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20:33 (мск), источник: Мослента

Последствия ливня в разных частях Москвы попали на видео

Сразу в нескольких частях Москвы образовался потоп из-за ливня. Последствия непогоды попали на видео, ролики опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

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В частности, затопило участок Рублевского шоссе. На кадрах видно, как автомобили на небольшой скорости пересекают воду.

Затопленным оказался и выход со станции метрополитена «Строгино». На ролике показано, как вода с улицы течет в вестибюль станции. Из-за этого многие люди отказываются выходить наружу.

Похожая ситуация произошла возле метро «Медведково». Там затопило лестницу, ведущую к станции.

В пресс-службе Мосводостока сообщили, что сотрудники учреждения уже решают проблему. «Наша бригада едет на место», — сказал представитель организации в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Сильный ливень с грозой обрушились на Москву ранее в пятницу, 3 июля. Всего москвичам обещали до половины месячной нормы осадков за день.

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