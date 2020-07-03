Последствия ливня в разных частях Москвы попали на видео
Сразу в нескольких частях Москвы образовался потоп
Сразу в нескольких частях Москвы образовался потоп
В частности, затопило участок Рублевского шоссе. На кадрах видно, как автомобили на небольшой скорости пересекают воду.
Затопленным оказался и выход со станции метрополитена «Строгино». На ролике показано, как вода с улицы течет в вестибюль станции.
Похожая ситуация произошла возле метро «Медведково». Там затопило лестницу, ведущую к станции.
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Сильный ливень с грозой обрушились на Москву ранее в пятницу, 3 июля. Всего москвичам обещали до половины месячной нормы осадков за день.