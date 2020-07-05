Народные приметы на 5 июля: каким будет декабрь
5 июля в народе — Евсеев день. Крестьяне наблюдали за домашней птицей, комарами и росой.
5 июля в народе — Евсеев день. Крестьяне наблюдали за домашней птицей, комарами и росой.
Комары летают роем — к хорошей погоде. Если домашняя птица чистит перышки, купается в пыли и нахохливается, то скоро будет дождь. Радуга в полдень — к грозе. Сильная вечерняя роса обещает хорошую погоду на следующий день.
Считалось, что если днем идет дождь, то будет хороший урожай хлеба. Месяц ярко мерцает на вечернем небе — еще одна примета к богатому урожаю.
Жаркий день — в декабре ударят морозы.