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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 июля: каким будет декабрь

5 июля в народе — Евсеев день. Крестьяне наблюдали за домашней птицей, комарами и росой.

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Источник: РИА "Новости"

Комары летают роем — к хорошей погоде. Если домашняя птица чистит перышки, купается в пыли и нахохливается, то скоро будет дождь. Радуга в полдень — к грозе. Сильная вечерняя роса обещает хорошую погоду на следующий день.

Считалось, что если днем идет дождь, то будет хороший урожай хлеба. Месяц ярко мерцает на вечернем небе — еще одна примета к богатому урожаю.

Жаркий день — в декабре ударят морозы.

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