В Сети поделились снимками лунного затмения
Земля частично заслонила Солнце.
Земля частично заслонила Солнце.
Утром 5 июля состоялось полутеневое лунное затмение, когда Луна вошла в полутень Земли. Наша планета закрыла всего 35% лунного диска.
Затмение началось в 6:07 по Москве и достигло пика в 7:30. Его длительность составила 2 часа 45 минут. А в 7:44 наступило июльское полнолуние.
Жители России наблюдать за затмением не могли, ведь уже взошло солнце, но увидеть его можно было онлайн.
А вот жители других регионов планеты делятся свежими снимками астрономического явления.
Анна Лысенко