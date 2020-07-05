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10:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети поделились снимками лунного затмения

Земля частично заслонила Солнце.

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Утром 5 июля состоялось полутеневое лунное затмение, когда Луна вошла в полутень Земли. Наша планета закрыла всего 35% лунного диска.

Затмение началось в 6:07 по Москве и достигло пика в 7:30. Его длительность составила 2 часа 45 минут. А в 7:44 наступило июльское полнолуние.

Жители России наблюдать за затмением не могли, ведь уже взошло солнце, но увидеть его можно было онлайн.

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А вот жители других регионов планеты делятся свежими снимками астрономического явления.

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Анна Лысенко

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