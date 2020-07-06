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09:00 (мск), источник: ТАСС

Волна аномального тепла прогнозируется на юге европейской части России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6−8 градусов прогнозируется на юге европейской части России в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2020

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

«На юге европейской части России температура очень высокая. Она на 6−8 градусов будет превышать свои многолетние значения. Если учесть, что в этих регионах, в Ростовской области, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской областях норма очень высокая, а тут еще и аномалии 6−8 градусов, то это, конечно, впечатляюще. Такой температурный фон до 10 числа», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в данных регионах будет достигать 40 и более градусов тепла и существенных осадков не ожидается.

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