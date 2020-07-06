Снег в Итальянских Альпах стал розовым из-за гренландской водоросли
Итальянские ученые пытаются оценить последствия внезапного порозовения альпийских ледников и связь этого явления с изменениями климата.
Итальянские ученые пытаются оценить последствия внезапного порозовения альпийских ледников и связь этого явления с изменениями климата.
Непосредственной причиной стала микроскопическая водоросль Ancylonema nordenskioeldii, обычно встречающаяся в Гренландии.
«Водоросль сама по себе не опасна, это природное явление, наблюдающееся весной и летом — как в средних широтах, так и на плюсах», — заявил агентству Франс пресс эксперт отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо ди Мауро, исследовавший новый феномен на леднике Мортераш в Швейцарии.
Порозовели также итальянский ледник перевала Гавия на высоте 2618 метров над уровнем моря и частично ледник Презена, знаменитый своим горнолыжным курортом.
В Гренландии водоросль Ancylonema nordenskioeldii в основном встречается в так называемой Темной зоне на западе острова, где наблюдается массовое таяние льда. По мнению исследователей, это не случайно.
Обычно белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации. Любое изменение цвета, в том числе
«Все, что затемняет снег, растапливает его», — поясняет Бьяджо ди Мауро.
Возникает обратная связь: таяние способствует росту водорослей, улучшая их снабжение водой и воздухом.
«Мы стремимся дать оценку воздействию на климатические изменения других факторов, помимо человека», — говорит ди Мауро, хотя не исключает связи между распространением водоросли и присутствием на ледниках пешеходов и лыжных подъемников.
Туристы на леднике перевала Гавия горюют об изменении климата.
«Перегрев планеты — большая проблема, нам только водоросли не хватало, — говорит Марта Дюрант. — Боюсь, причиненный ущерб необратим. Мы уже прошли точку невозврата».
Элиза Понгини из Флоренции верит, что Земля мстит нам за все, что мы делаем с ней.
«2020 год особенный: произошли ужасные вещи. На мой взгляд, атмосферные процессы усугубляются. Изменения климата все заметнее», — говорит она.