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14:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Снег в Итальянских Альпах стал розовым из-за гренландской водоросли

Итальянские ученые пытаются оценить последствия внезапного порозовения альпийских ледников и связь этого явления с изменениями климата.

Источник: AFP

Непосредственной причиной стала микроскопическая водоросль Ancylonema nordenskioeldii, обычно встречающаяся в Гренландии.

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«Водоросль сама по себе не опасна, это природное явление, наблюдающееся весной и летом — как в средних широтах, так и на плюсах», — заявил агентству Франс пресс эксперт отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо ди Мауро, исследовавший новый феномен на леднике Мортераш в Швейцарии.

Порозовели также итальянский ледник перевала Гавия на высоте 2618 метров над уровнем моря и частично ледник Презена, знаменитый своим горнолыжным курортом.

В Гренландии водоросль Ancylonema nordenskioeldii в основном встречается в так называемой Темной зоне на западе острова, где наблюдается массовое таяние льда. По мнению исследователей, это не случайно.

Обычно белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации. Любое изменение цвета, в том числе из-за водорослей, увеличивает поглощающую способность снежного покрова и активизирует таяние.

«Все, что затемняет снег, растапливает его», — поясняет Бьяджо ди Мауро.

Возникает обратная связь: таяние способствует росту водорослей, улучшая их снабжение водой и воздухом.

Источник: AFP
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«Мы стремимся дать оценку воздействию на климатические изменения других факторов, помимо человека», — говорит ди Мауро, хотя не исключает связи между распространением водоросли и присутствием на ледниках пешеходов и лыжных подъемников.

Туристы на леднике перевала Гавия горюют об изменении климата.

«Перегрев планеты — большая проблема, нам только водоросли не хватало, — говорит Марта Дюрант. — Боюсь, причиненный ущерб необратим. Мы уже прошли точку невозврата».

Элиза Понгини из Флоренции верит, что Земля мстит нам за все, что мы делаем с ней.

«2020 год особенный: произошли ужасные вещи. На мой взгляд, атмосферные процессы усугубляются. Изменения климата все заметнее», — говорит она.

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