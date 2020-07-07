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12:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «убегающую» галактику

И ее удаление от Млечного Пути нормально, говорят астрономы.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, M. Stiavelli
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Космический телескоп «Хаббл» получил подробный снимок «убегающей» галактики NGC 7513 в созвездии Скульптор на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли.

Эта галактика удаляется от Млечного Пути с поразительной скоростью 1564 километра в секунду. Для сравнения, Земля вращается вокруг Солнца со скоростью «всего» около 30 километров в секунду.

Нам известно, что многие галактики не «убегают» друг от друга, а наоборот притягиваются. Например, Млечный Путь и Андромеда в результате гравитационного притяжения в конечном итоге сольются в одну галактику. Но «побег» NGC 7513 не должен удивлять, говорят астрономы. Скорее всего, подавляющее большинство галактик в нашей Вселенной действительно удаляется друг от друга. Это связано с расширением космоса.

Анна Лысенко

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