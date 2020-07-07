Народные приметы на 7 июля: стрекотание цикад — к жаркому дню
А дождь — к затяжному ненастью.
А дождь — к затяжному ненастью.
В церковном календаре 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. В народе святого прозвали Иваном Купалой, совместив христианский праздник с языческим. В этот день наши предки отдавали дань уважения воде и солнцу, что сопровождалось различными празднованиями, разжиганием костров и обязательным купанием в водоемах.
Связывали с этим днем и некоторые погодные приметы. Например, громкое стрекотание цикад — к жаркому дню. А если ива сильно шумит на ветру, то надо ждать скорого ливня.
Дождь 7 июля, по поверьям, обещает не только счастье, богатство и удачу, но и ненастные дни, после которых наступит жаркая погода.
Екатерина Гура