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День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
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12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 июля: стрекотание цикад — к жаркому дню

А дождь — к затяжному ненастью.

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Источник: РИА "Новости"
Новость
Иван Купала: квест о традиции праздника и разной нечисти

В церковном календаре 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. В народе святого прозвали Иваном Купалой, совместив христианский праздник с языческим. В этот день наши предки отдавали дань уважения воде и солнцу, что сопровождалось различными празднованиями, разжиганием костров и обязательным купанием в водоемах.

Связывали с этим днем и некоторые погодные приметы. Например, громкое стрекотание цикад — к жаркому дню. А если ива сильно шумит на ветру, то надо ждать скорого ливня.

Дождь 7 июля, по поверьям, обещает не только счастье, богатство и удачу, но и ненастные дни, после которых наступит жаркая погода.

Екатерина Гура

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