Июнь в Сибири установил два рекорда
Но рекордные температуры в 2020 году наблюдались по всей планете.
Но рекордные температуры в 2020 году наблюдались по всей планете.
Июнь 2020 года в Сибири был рекордно теплым, а выбросы углекислого газа в атмосферу оказались самыми высокими за 18 лет.
Такие данные обнародовала европейская Служба мониторинга атмосферы «Коперник».
Температура в регионе была почти на 10 градусов по Цельсию выше, чем в среднем в июне. Это высушило почву и создало идеальные условия для пожаров. По оценкам ученых, за первый летний месяц в Сибири было выброшено 59 мегатонн углекислого газа. Тем самым был побит предыдущий рекорд в 53 мегатонны, установленный в июне прошлого года.
По оценкам метеорологов, 20 июня восточная Сибирь достигла максимальной почасовой температуры в Арктике — плюс 37 градусов Цельсия. Предыдущие рекорды, установленные на Аляске в 1969 году и на востоке Сибири в 1973 году, были на 1−2 градуса меньше. Но пострадали не все регионы. В Западной Сибири в прошлом месяце наблюдались температуры ниже среднего.
Сибирская жара также способствовала падению уровня морского льда в Северном Ледовитом океане, говорят исследователи.
Рекордные температуры в 2020 году наблюдались по всей планете. По данным Службы, январь, апрель, май и июнь были самыми жаркими в истории.
Анна Лысенко