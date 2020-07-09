В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Пока весь мир борется с коронавирусом, Европа столкнулась с дополнительной угрозой. Крупнейшие реки мельчают
Пока весь мир борется с коронавирусом, Европа столкнулась с дополнительной угрозой. Крупнейшие реки мельчают
Два года назад европейские синоптики и фермеры забили тревогу: первые фиксировали самые высокие за время многолетних наблюдений температуры, вторые теряли урожай в невиданных прежде объемах. Рекордно теплая погода стояла даже в Скандинавии и прилегающих к ней странах: в норвежских заполярных регионах доходило до 33,5 градуса по Цельсию.
Беспокоились даже производители чипсов, оставшиеся без основного сырья — картофеля. Страдала и гидроэнергетика, от которой зависит электроснабжение многих стран, планомерно закрывающих атомные станции. Ко всему прочему, властям Евросоюза и отдельных его членов приходилось выделять масштабные субсидии фермерам и пострадавшим компаниям, чтобы те остались на плаву и не повышали цены на основные продукты. В выигрыше оказались только производители солнечных батарей и продавцы сена, спрос на которое резко вырос
Климатические условия при этом распределялись крайне неравномерно. В то время как Северная и Центральная Европа изнывали от жары, на юге выпадали рекордные осадки, что отчасти позволило компенсировать критическую нехватку урожая. Уже осенью на большей части континента выпали повышенные осадки, в некоторых регионах случились наводнения. Специалисты не понимали причины происходящего. В 2019-м температурные максимумы снова были побиты, но обошлось без масштабной засухи, а потому прежней паники удалось избежать.
Нынешним летом последствия для людей и экономики вполне могут оказаться еще серьезнее. Сотрудники общеевропейской Службы климатических изменений имени Коперника прогнозируют совокупные убытки разных отраслей — в первую очередь сельского хозяйства — на миллиарды долларов.
Самую большую — на 145 миллиардов евро — программу поддержки экономики запустила Германия. На общеевропейском уровне действует беспрецедентная программа количественного смягчения — скупки Европейским центробанком государственных и корпоративных долгов на вторичном рынке на 1,3 триллиона евро. Также готовится масштабный план помощи пострадавшим на 750 миллиардов, две трети которых предоставят через безвозмездные гранты. Средства привлекут через выпуск общеевропейских облигаций, эмитентом — впервые в таком объеме — выступит Еврокомиссия, что позволит ей серьезно укрепить полномочия и роль в деле континентальной интеграции.
Однако даже невиданные по объему финансовые вливания не могут предотвратить другой природный катаклизм. Рейн, главная река Германии и одна из самых длинных в Европе, в апреле начала пересыхать — уровень воды не был настолько низким последние девять лет. За весь месяц в стране выпало лишь пять процентов от обычной нормы осадков, что стало худшим показателем с 1881 года. Метеорологи надеются на дожди, но пока они оказываются кратковременными.
По Рейну традиционно сплавляют множество товаров, среди которых зерно, удобрения, химикаты, уголь, нефтепродукты, а также древесина и металлы. Они проходят от швейцарского Базеля через множество немецких городов, а также французский Страсбург и поступают в Северное море. Благодаря теплому течению Гольфстрим река не замерзает даже зимой, что позволяет снабжать сырьем главные промышленные районы Германии, а произведенные в них товары доставлять до потребителей и международных портов.
В Дюссельдорфе и Кельне расположены сборочные цеха крупнейших немецких автоконцернов, в индустриальном парке Висбадена базируется химическая компания Hoechst, выпускающая волокна, пластмассы и лекарства, в Леверкузене — фармацевтический гигант Bayer. Во многих стоящих на Рейне городах находятся нефтеперерабатывающие заводы. Их продукция востребована в нидерландском Роттердаме — важнейшем европейском центре торговли нефтью, газом, углем (добывается в прилегающем к Рейну Рурском районе) и другими полезными ископаемыми. До него доходит одно из многочисленных ответвлений Рейна, Новый Маас.
В нынешней ситуации, когда многие заводы и без того стоят без дела в условиях карантина, любое нарушение привычных порядков грозит еще большей безработицей и, возможно, дефицитом отдельных товаров. Транспортные компании, которые все же продолжают работать, рискуют своими судами — те могут повредить днище или сесть на мель, а потому повышают плату за услуги, что отражается на конечных ценах.
Убытки могут понести и страховые компании. В последние два года им уже приходилось выплачивать возмещений больше обычного
Проблема актуальна и для других государств. Чехия столкнулась с сильнейшей засухой в современной истории, и ее положение усугубляется отсутствием выхода к морю. Министр окружающей среды Иржи Брабец назвал засуху даже более серьезным вызовом, нежели коронавирус,
В прошлые годы река Влтава часто выходила из берегов и затапливала центральные районы Праги (последнее серьезное наводнение случилось в 2002-м), теперь же она обмелела больше, чем на три четверти от обычных показателей. Фермерам пообещали выделить 3,5 миллиарда крон (около 126 миллионов евро), но уже очевидно, что таких мер будет недостаточно. Последние четыре года чешский бюджет оставался профицитным, но по итогам 2020-го правительству точно придется нарастить долг, который сейчас является одним из самых низких в Европе и не превышает 30 процентов ВВП.
Во Франции пересохла почти половина всех сельскохозяйственных земель, в Румынии критически измельчали водохранилища. В окрестностях швейцарской Женевы в начале весны дождя ждали полтора месяца, чего не случалось больше ста лет. На европейской энергетической бирже Epex Spot котировки контрактов на поставку электроэнергии опускались ниже нуля на 80 процентов чаще обычного — в отличие от нефтяного рынка, отрицательные цены на коротком временном отрезке считаются нормальным явлением. Фактически покупателям доплачивали за то, чтобы они оставались подключенными к сети. Все
Некоторые государства, к примеру, Сингапур, лишены доступа к пресной воде и привыкли закупать ее за рубежом. Но в 2020-м делать это гораздо сложнее
Как и многие другие погодные явления наших дней, оно было вызвано «рукотворным» изменением климата. В некоторых странах и регионах, например, в Дании и Нидерландах атмосферное давление без активного вмешательства человека в природу могло быть в 3−5 раз ниже.
В феврале 2018-го, за несколько недель до первых признаков засухи, авторитетный научный журнал Environmental Research Letters выпустил исследование, в котором предсказал серьезные катаклизмы для 500 европейских городов в ближайшем будущем — при условии, что экологическая политика ЕС останется прежней. Авторы говорили также о возможных наводнениях и жаре (ситуация, пограничная с засухой, но все же менее серьезная).
Пока все можно поправить, подчеркивалось в работе, но действовать нужно немедленно. Первым делом необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, как прописано в Парижском соглашении 2015 года. Оно не накладывает на
Но свой вклад в загрязнение планеты и изменение климата вносит и каждый человек по отдельности — посредством езды на автомобиле или готовки у плиты. Но еще большее влияние на атмосферу оказывает потребление красного мяса, особенно говядины. На всех стадиях его производства в разных странах — от выращивания коров до доставки в магазины — в окружающую среду поступает столько же вредных выбросов, как и при езде на всех машинах мира. Сюда же включаются естественные выбросы метана самими животными в процессе испускания газов.
Последние годы экологи сосредотачивают усилия на двух направлениях: пытаются добиться максимально возможного перехода на альтернативную энергетику и сократить постоянно растущее число авиаперелетов. В первом квартале нынешнего года 28 процентов произведенной во всем мире электроэнергии приходилось на возобновляемые источники (против 26 процентов в начале 2019-го). Добиться таких результатов получилось
Похожие процессы происходят на рынке топлива. С начала XX века ведущую роль на нем играли нефть и газ, но постепенно многие страны, в основном развитые, стали искать другие варианты. Так появились электромобили, которые уже в обозримом будущем должны потеснить машины с двигателями внутреннего сгорания. Практически во всех
Следующий шаг — электросамолеты. До недавнего времени они были лишь концепцией, успешно реализованной только в виде небольших аппаратов, способных взять на борт всего несколько человек и провести в воздухе не больше часа. Ни аккумуляторы, ни солнечные батареи не справлялись с задачей
Модель представляет собой
Впрочем, не исключено, что это произойдет даже раньше — если нынешняя засуха заставит политиков и бизнесменов наконец всерьез обеспокоиться вопросами климата. Пандемия коронавируса уже показала, как может выглядеть мир, в котором производственные и торговые цепочки изменились — хоть и временно — до неузнаваемости, а цена на нефть способна уходить в минус.
Пока Брюссель и Москва одинаково зависят друг от друга. Россия лидирует по поставкам нефти (около 30 процентов) и газа (около 40 процентов) в Европу, и доходы от их экспорта превышают треть всех поступлений в российский бюджет. Но готовиться к переменам нужно уже сейчас — развивая технологичные сектора экономики и повышая ее конкуренцию. Иначе уже в обозримом будущем казна обмельчает подобно главным европейским рекам.