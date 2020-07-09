A stormy day in Saint Petersburg, Russia yesterday. pic.twitter.com/m5Oefo3H5e— BBC Weather (@bbcweather) July 9, 2020
«Апокалиптическое» облако над Санкт-Петербургом попало на камеру
Непогода в городе задержится до выходных.
Непогода в городе задержится до выходных.
Вечером 8 июля жители
Ранее синоптики предупредили о стремительном ухудшении погоды в Петербурге и пригородах. Жителям рекомендовали закрыть окна и не стоять с ними рядом.
Позже в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что дожди и прохлада не покинут Петербург как минимум до выходных.
Анна Лысенко