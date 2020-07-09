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18:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Апокалиптическое» облако над Санкт-Петербургом попало на камеру

Непогода в городе задержится до выходных.

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Вечером 8 июля жители Санкт-Петербурга наблюдали впечатляющую грозу. В соцсетях пользователи делятся снимками «апокалиптического» облака над городом.

Ранее синоптики предупредили о стремительном ухудшении погоды в Петербурге и пригородах. Жителям рекомендовали закрыть окна и не стоять с ними рядом.

Позже в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что дожди и прохлада не покинут Петербург как минимум до выходных.

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Анна Лысенко

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