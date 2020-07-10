Народные приметы на 10 июля: дождливый день — к затяжному ненастью
О погоде на ближайшие дни также можно узнать, посмотрев на облака
О погоде на ближайшие дни также можно узнать, посмотрев на облака
10 июля в народе получил название Самсонов день в честь святого Самсона странноприимца. С этих дней обычно начинался сенокос, а потому приметы, указывающие на погоду, были особенно важны.
Погоду также можно определить, посмотрев на небо. Если курчавые облака плывут с северной стороны — будет засуха, если с западной — осадки.
Жаркую и засушливую погоду также предвещают активные и громко жужжащие пчелы.
Екатерина Гура