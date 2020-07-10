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День в истории: 10 июляПринятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события, которые произошли 10 июля в разные годы
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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 июля: дождливый день — к затяжному ненастью

О погоде на ближайшие дни также можно узнать, посмотрев на облака

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Источник: CC0/sipa

10 июля в народе получил название Самсонов день в честь святого Самсона странноприимца. С этих дней обычно начинался сенокос, а потому приметы, указывающие на погоду, были особенно важны.

Считалось, если 10 июля стоит солнечный и теплый день, то такая же погода продержится еще неделю. А вот если на Самсонов день идет дождь, то ненастье затянется вплоть до сентября.

Погоду также можно определить, посмотрев на небо. Если курчавые облака плывут с северной стороны — будет засуха, если с западной — осадки.

Жаркую и засушливую погоду также предвещают активные и громко жужжащие пчелы.

Екатерина Гура

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