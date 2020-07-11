Спутник показал перемещение гигантского айсберга
Колоссальная глыба льда продолжает разрушаться.
Колоссальная глыба льда продолжает разрушаться.
Айсберг А-68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, за три года проделал внушительный путь в 1050 км и сейчас находится около Южных Оркнейских островов.
Маршрут колоссальной глыбы льда, площадь которой изначально была в 2 раза больше Люксембурга, удалось проследить благодаря снимкам спутника Copernicus Sentinel-1.
Пока А-68 дрейфовал в водах Антарктики, от него откололись три внушительных куска, последний — совсем недавно, в апреле 2020 года. Разрушение айсберга продолжится, так как теперь он оказался в еще более теплых водах.
Анна Лысенко