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12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал перемещение гигантского айсберга

Колоссальная глыба льда продолжает разрушаться.

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Источник: ESA

Айсберг А-68, отколовшийся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года, за три года проделал внушительный путь в 1050 км и сейчас находится около Южных Оркнейских островов.

Маршрут колоссальной глыбы льда, площадь которой изначально была в 2 раза больше Люксембурга, удалось проследить благодаря снимкам спутника Copernicus Sentinel-1.

5 июля 2020 года | Источник: ESA

Пока А-68 дрейфовал в водах Антарктики, от него откололись три внушительных куска, последний — совсем недавно, в апреле 2020 года. Разрушение айсберга продолжится, так как теперь он оказался в еще более теплых водах.

Анна Лысенко

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