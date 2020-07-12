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09:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 июля: Петров день

Его называют «верхушкой лета».

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Источник: РИА "Новости"
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Православные христиане 12 июля чтят память преподобных Павла и Петра. В этот день старались не работать, а крестьяне наблюдали за природой, чтобы узнать, каким будет урожай и погода в ближайшие дни.

Ясная погода — весь год будет хорошим. А вот дождь предвещает еще 40 дней ненастья. Роса — к солнечному дню. Утром роса не выпала — пойдет дождь. Белые облака против ветра поднимаются — к дождю. Желтые облака — к осадкам.

С нижних ветвей берез опадают желтые листья — к скорому листопаду. Если кукушка перестала куковать до Петрова дня — зима будет ранней, а если после — осень затяжной.

«Петр-Павел день убавил», — приговаривали в народе, ведь примерно с этого дня длительность светового дня постепенно идет на убыль.

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