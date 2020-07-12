Beautiful sun glint on the southern portion of Lake Michigan. pic.twitter.com/n0SyS53ogP— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 11, 2020
«Сияющее» озеро в США показали из космоса
Красивое зрелище.
Красивое зрелище.
Американский астронавт Даглас Херли сфотографировал с борта Международной космической станции ярко сияющее озеро Мичиган в США.
Это второе по объему и третье по площади из североамериканских Великих озёр. Мичиган — самое крупное озеро из находящихся полностью в США.
Поверхность озера отражает солнечный свет, поэтому кажется, что оно светится.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции удивительное атмосферное явление, известное как светящиеся облака.
Анна Лысенко