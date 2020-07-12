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18:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Сияющее» озеро в США показали из космоса

Красивое зрелище.

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Американский астронавт Даглас Херли сфотографировал с борта Международной космической станции ярко сияющее озеро Мичиган в США.

Это второе по объему и третье по площади из североамериканских Великих озёр. Мичиган — самое крупное озеро из находящихся полностью в США.

Поверхность озера отражает солнечный свет, поэтому кажется, что оно светится.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции удивительное атмосферное явление, известное как светящиеся облака.

Анна Лысенко

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