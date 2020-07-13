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01:57 (мск), источник: ТАСС

Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Температура понизится до 14−19 градусов днем в центре европейской части России со среды. Температурные аномалии будут достигать 4 градусов, а характер погоды станет осенним: низкие и северные облака и затяжные дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«Будет сильное и заметное похолодание в центре европейской части России. Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже — в диапазоне 14−19 градусов. Это ниже нормы градуса на 3−4», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, изменится и характер погоды — она станет осенней.

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«Очень сильно еще характер погоды изменится, а не просто температура. Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями», — пояснил он.

Также прогнозируется усиление ветра в этот период, что приведет к тому, что температура физически будет ощущаться еще ниже. «Ко всему этому [ожидается] усиление ветра даже до 20 м/с. Покажется, что эти 14−19 градусов физиологически еще ниже градуса на 3−4. Совершенно холодная погода», — заключил Вильфанд.

Возвращение к нормальному погодному режиму прогнозируется к концу недели, отметил метеоролог.

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