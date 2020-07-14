Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
45Парад Победы в Москве
10:30 (мск), источник: Известия

Эксперт указал на исчезновение многолетних льдов в Арктике

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане уменьшается с каждым годом. Как отметил глава Росгидромета Игорь Шумаков, с 1980-х годов этот показатель снизился на 50%.

Источник: Reuters

Минимальное значение ледовитости для Арктики, по его словам, наблюдалось в 2007 году (4,19 млн кв. км), а также в 2012-м (3,35 млн кв. км) и 2019-м (4,1 млн кв. км).

«Для сравнения, в 1980 году ледовитость достигала 7,6 млн кв. км, в 1983 году — 7,28 млн кв. км», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 14 июля.

Читайте также
Полюс холода превратился в полюс жары. Природа сошла с ума?

Эксперт отметил, что многолетние льды в акватории арктических морей России практически полностью исчезли. При этом, по его словам, Северный морской путь продолжает покрываться толстыми однолетними льдами.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что традиционные экспедиции к Северному полюсу уже несколько лет откладываются из-за отсутствия многолетних льдов. Ранее ученые размещали базу для научной станции на поверхности многолетних айсбергов, но в последнее время подходящих для этих целей айсбергов обнаружить не удается.

Отмечается, что причиной таяния льдов и прекращения их долгосрочного формирования является повышение среднегодовой температуры в Арктике, которое идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.

26 июня издание The New York Times рассказало о последствиях таяния ледников Арктики для России. По мнению экспертов, исчезновение вечной мерзлоты приведет к выбросу порядка 240 млрд т углекислого газа и парниковому эффекту.

В прошлом году ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус
Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Lego выпускает «Денди» Правда, она не подойдет для запуска игр
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 272
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 199
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 144
День сурка. 125
Кино
Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой Партнер актрисы по спектаклю «Сцены из супружеской жизни» со скандалом ушел из театра
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как родители «кнутом» разрушают уважение и доверие в семье Многие родители убеждены: пока не отругаешь ребенка, ничего от него не добьешься
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Новости партнеров
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Как выглядят сейчас актеры всеми любимой сказки “Три орешка для Золушки”
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»