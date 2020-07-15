Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни.
Москву продолжат накрывать затяжные ливни.
«Нормальная» погода, скорее всего, уже не вернется в Россию, считают опрошенные «Известиями» ученые. Залитая дождями Москва и 40-градусная жара в Якутии — это последствия потепления климата, отмечают они. Поэтому со временем нетипичных для разных регионов явлений — штормовых ветров, многодневных ливней, внезапно обрушившихся снегопадов или феноменально жарких периодов — будет только больше.
Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение
Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.
— На Урале, в Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях речь сейчас идет не только об антициклоне, но и о перемещении сухого жаркого воздуха из Казахстана, Средней Азии, Ирана. В Курганской и Тюменской областях температура тоже близится к 40 градусам, — рассказал Роман Вильфанд.
Солнечная малооблачная погода бывает не только в умеренных и низких широтах, но и на севере Якутии, в Красноярском крае, добавил он. В Якутии такие антициклоны грозят пожарами, тушить их бывает очень сложно.
В конце июня в Верхоянске (Якутия) температура поднялась до 38 градусов. Это не то что необычно, это экстремально необычно. Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать этот рекорд как феноменальный. Верхоянск расположен в полюсе холода, именно здесь зафиксирована самая низкая температура на Северном полушарии — минус 67,8 градуса. Летом в условиях мощного антициклона идет постоянный прогрев, потому что там нет ночи. Это и привело к такой температуре.
По его словам, подобные погодные аномалии на севере возникают всё чаще
— Антициклоны там возникают всё чаще, наблюдаются даже кроссполярные переносы продуктов горения с Аляски на Чукотку. Раньше этого не было, — заключил Роман Вильфанд.
С потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. И на «нормальную» уже можно практически не надеяться, уверен Роман Вильфанд.
Самое яркое проявление потепления климата — изменение характера осадков, подчеркнул старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский. Раньше дожди чаще были обложными (затяжными, равномерной интенсивности), а сейчас стали ливневыми.
Кроме того, изменился режим выпадения осадков.
— Представьте колье из бус, где бусинки расположились отдельно или сгруппировались. Так и дожди. На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые распределялись равномерно: солнечная неделя, потом дождь, и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это чревато наводнениями, с другой — засухой, — рассказал Александр Чернокульский.
Для такой северной страны, как Россия, изменение климата — плохой знак, уверен директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин. Перепады погоды негативно сказываются на здоровье людей. Засуха опасна для сельхозугодий, жара приводит к лесным пожарам.
Казалось бы, потепление создает хорошие условия для роста деревьев на севере. Но вместе с этим мы можем наблюдать нашествие вредителей, большая часть из которых перестала погибать в установившиеся в последние годы теплые зимы. Шелкопряд восточный пробрался уже в Красноярский край. Ему там стало тепло. По этой же причине в Московской области начали наблюдаться вспышки распространения
короеда-типографа.
По его словам,
Современное потепление по большей части связано с деятельностью человека, а именно со сжиганием ископаемого топлива. В России для уменьшения углеродного следа стоит начинать даже не с использования альтернативных источников энергии, как это делают в Скандинавии, а, например, с пересмотра взглядов на потребление тепла в многоквартирных домах.
— У нас идет большая потеря
Кроме того, по его словам, больше внимания стоит уделять профилактике и тушению лесных пожаров, что также позволит сократить выбросы парниковых газов. Но пока подавляющее большинство стран снижают выбросы не специально, а только если в этом есть необходимость.
— Допустим, когда главную роль играет энергосбережение, то и выбросы автоматически снижаются. Или же, например, китайцам попросту уже нечем дышать, и
Непременно настанет момент, когда снижать выбросы придется уже принудительно, подытожил он. Пока к этому близки только страны Европы.