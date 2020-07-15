Буря повалила священное 1200-летнее дерево в Японии (фото)

Росший возле японского синтоистского храма 1200-летний кедр не смог пережить обрушившийся на Центральную Японию шторм, сообщает Soranews24.
Дерево достигло 40 метров в высоту. В самом широком месте его ствол вырос до 11 метров в обхвате. Кедр считался священным. По легенде, он спас местное население от засухи, когда у корней дерева чудом начал бить источник, существующий и сейчас.
В субботу в регионе выпало 1,3 метра осадков за 24 часа. Наводнение подмыло корни, и кедр рухнул на дорогу, повредив храмовой склад, ворота и крышу соседнего дома. Из людей никто не пострадал.
«Это была гордость нашего сообщества, и мы глубоко опечалены», — сказал представитель храма.