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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Буря повалила священное 1200-летнее дерево в Японии (фото)

За сутки в регионе выпало 1,3 метра осадков.

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Росший возле японского синтоистского храма 1200-летний кедр не смог пережить обрушившийся на Центральную Японию шторм, сообщает Soranews24.

Дерево достигло 40 метров в высоту. В самом широком месте его ствол вырос до 11 метров в обхвате. Кедр считался священным. По легенде, он спас местное население от засухи, когда у корней дерева чудом начал бить источник, существующий и сейчас.

В субботу в регионе выпало 1,3 метра осадков за 24 часа. Наводнение подмыло корни, и кедр рухнул на дорогу, повредив храмовой склад, ворота и крышу соседнего дома. Из людей никто не пострадал.

«Это была гордость нашего сообщества, и мы глубоко опечалены», — сказал представитель храма.

Анна Лысенко

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