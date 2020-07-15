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16:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник снял над Москвой огромное скопление облаков

Москвичи уже ощутили на себе его влияние.

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Вечером 14 июля над Москвой сформировалось гигантское скопления кучево-дождевых облаков. Метеорологи называют это атмосферное явление Мезомасштабным конвективным комплексом (МКК).

Снимки скопления сделал один из европейских спутников.

На протяжении активной части своего жизненного цикла МКК генерируют много опасных явлений: торнадо, крупный град, интенсивные ливни и паводки, катастрофические порывы ветра и грозовую деятельность.

Типичный размер такой системы — 250−300 км, а средняя продолжительность жизни — около 10 часов, а иногда до 16−18 часов.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей, порывистого ветра и грозы. Столица оказалась зажатой между двумя циклонами: атлантическим и южным. По последним данным, ветер повалил в столице 116 деревьев, повреждены 49 автомобилей.

Фронтальные разделы одного и другого вихря будут пересекать регион как минимум до четверга. Ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, молния и усиление ветра до 21 метра в секунду.

Анна Лысенко

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