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10:30 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири

Они считают, что она была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли, которое повысило вероятность длительного периода тепла в первом полугодии 2020 года «по крайней мере в 600 раз».

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Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли. К такому заключению пришла группа ученых из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии, результаты исследований которых были размещены в среду на сайте научного объединения под названием World Weather Attribution.

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Ученые, включая Ольгу Золину из Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук, проанализировали колебания средней температуры в Сибири с января по июнь 2020 года, а также рекорд в Верхоянске, где 20 июня температура воздуха достигла самого высокого показателя в истории систематических наблюдений за погодой и климатом в Арктическом регионе. «В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека», — отмечается в докладе.

Как подсчитали ученые «с высокой степенью вероятности», изменение климата повысило вероятность длительного периода тепла в первом полугодии 2020 года «по крайней мере в 600 раз». Подобные затяжные периоды жары в обычных обстоятельствах происходят крайне редко — раз в 130 лет. Применение различных моделей прогнозирования и итогов прежних наблюдений показало, что средний показатель температуры в упомянутом выше регионе должен был быть на два градуса ниже, если бы волна тепла пришла в 1900 году.

В Сибири в 2050 году средняя температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, но может оказаться и на семь градусов выше.
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Как информировала в июне Всемирная метеорологическая организация (ВМО), минувший май стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, а период с января по май занял вторую строчку в списке самых теплых, уступив лишь первым пяти месяцам 2016 года. ВМО подкрепляла свой бюллетень данными Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Службы ЕС по изменению климата «Коперник».

Рекордные показатели были зафиксированы 20 июня в Верхоянске, когда была отмечена температура воздуха плюс 38 градусов, что является абсолютным наблюдаемым максимумом. Позднее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зарегистрированной в Верхоянске на севере Якутии, в качестве рекордной для территорий севернее Полярного круга.

В начале июля якутскими синоптиками было зафиксировано похолодание на территории арктических районов Якутии, где ранее наблюдалась аномальная жара.

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