Пузырьки метана в Арктике стали «заметны» из космоса
Спутник создал карту выбросов газа для Аляски.
Спутник создал карту выбросов газа для Аляски.
В Арктике насчитывается более 3,6 миллиона озер. Они труднодоступны для исследователей, особенно когда скованы льдом. Тем не менее, они критически важны для отслеживания глобального потепления.
Когда археи — крошечные организмы в отложениях арктических озер — разлагают органическое вещество, они выделяют метан, мощный парниковый газ. Он обладает способностью удерживать тепло примерно в 30 раз сильнее, чем углекислый газ.
Поиск источников метана по всему миру и измерение количества его выбросов стало важной научной задачей. Большинство таких попыток ученые предпринимают летом, но зимой процесс продолжается, изучать его тоже необходимо.
Исследователи из Университета Аляски разработали новый метод измерения метана в озерах. Радиолокатор на спутнике «отправляет» на Землю микроволны, они отражаются от поверхности, улавливаются спутником и изучаются. Такой метод работает в любую погоду и сезон: микроволны проникают и сквозь облака, и сквозь лед, а пузырьки метана становятся «видны» даже из космоса, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Climate Change.
Ученые уже изучили скорость выделения метана в атмосферу для 5143 из примерно 134 тысяч озер на Аляске. Команда обнаружила, что у самых маленьких озер, как правило, были более интенсивные потоки, но крупные озера в итоге выделяли больше газа по объему.
Ранее американские климатологи установили, что концентрация метана в атмосфере Земли за последние 17 лет выросла на 9%, достигнув рекордно высоких значений. Главными источниками выбросов этого газа остаются промышленность и животноводство.
Анна Лысенко