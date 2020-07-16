Народные приметы на 16 июля: мошки и комары — к ясным дням
Однако в этот период возможны обильные осадки
Однако в этот период возможны обильные осадки
16 июля в православном календаре отмечают день памяти святых мучеников Мокия и Марка. В народе этот день прозвали Маков, так как в это время начинают сеять мак.
Но чтобы более точно определить погоду, нужно повнимательнее присмотреться к природным явлениям.
На этот день существует огромное количество народных примет, помогающих узнать погоду. Например, если в воздухе летает много мошек и комаров, то ближайшая неделя будет солнечной и жаркой. О погожих днях также говорит и паук, который активно плетет свою паутину.
А вот если во время грозы слышны раскаты грома, то ненастье будет долгим.
Екатерина Гура