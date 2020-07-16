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12:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 16 июля: мошки и комары — к ясным дням

Однако в этот период возможны обильные осадки

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Источник: CC0/WFranz

16 июля в православном календаре отмечают день памяти святых мучеников Мокия и Марка. В народе этот день прозвали Маков, так как в это время начинают сеять мак.

Кстати, считается, что с Мокия и Марка начинается и сезон дождей.
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Но чтобы более точно определить погоду, нужно повнимательнее присмотреться к природным явлениям.

На этот день существует огромное количество народных примет, помогающих узнать погоду. Например, если в воздухе летает много мошек и комаров, то ближайшая неделя будет солнечной и жаркой. О погожих днях также говорит и паук, который активно плетет свою паутину.

А вот если во время грозы слышны раскаты грома, то ненастье будет долгим. Бабочки-крапивницы прячутся в укрытие — к скорому дождю. Если собака много спит и отказывается от еды, то непогода будет стоять несколько дней.

Екатерина Гура

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