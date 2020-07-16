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15:03 (мск), источник: RNS

Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре

Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в пяти российских регионах: Башкирии, Ханты-Мансийской автономной округе, республике Алтай, Тюменской области и Оренбургской области, свидетельствуют данные Росгидромета.

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Источник: РИА "Новости"

«В период с 17 по 21 июля на большей части территории Республики Алтай ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами 30° и выше… В период с 16 по 18 июля в Ханты-Мансийском автономном округе местами ожидается опасное явление: сильная жара с максимальной температурой воздуха 33 градуса и выше», — говорится в экстренных сообщениях.

В Башкирии 17—18 июля сохранится сильная жара до 38−40 градусов, в Оренбургской области 16—22 июля среднесуточная температура будет выше нормы на 9 и более градусов. На юге Тюменской области воздух прогреется до 36 градусов, возможно превышение этого показателя в период с 16 по 19 июля.

Согласно экстренным сообщениям Росгидромета, в некоторых районах Европейской России в ближайшие дни ожидается непогода. К примеру, в Татарстане, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии пройдут грозы с градом.

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