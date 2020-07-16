Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в пяти российских регионах: Башкирии,
Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в пяти российских регионах: Башкирии,
«В период с 17 по 21 июля на большей части территории Республики Алтай ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами 30° и выше… В период с 16 по 18 июля в
В Башкирии
Согласно экстренным сообщениям Росгидромета, в некоторых районах Европейской России в ближайшие дни ожидается непогода. К примеру, в Татарстане, Ставропольском крае и