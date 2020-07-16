Прибрежные районы Кейптауна накрыло морской пеной
Удивительное природное явление
Удивительное природное явление
Пока жители России страдают от гигантского града и наводнений, в одном из крупнейших городов ЮАР борются с другими природными явлениями.
В середине июля в Кейптауне прошел сильный шторм, который превратил морскую воду в объемную белую пену.
Многочисленные фото и видео с места событий показывают, как нелегко было водителям пробираться сквозь пену на своих авто. А между тем, жители города явно наслаждались необычным зрелищем.
Екатерина Гура