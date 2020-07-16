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16:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Прибрежные районы Кейптауна накрыло морской пеной

Удивительное природное явление

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Пока жители России страдают от гигантского града и наводнений, в одном из крупнейших городов ЮАР борются с другими природными явлениями.

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В середине июля в Кейптауне прошел сильный шторм, который превратил морскую воду в объемную белую пену. Из-за сильного ветра эту пену вынесло на берег и разнесло по оживленным улицам элитного района Си-Пойнт, который как раз находится на берегу океана.

Многочисленные фото и видео с места событий показывают, как нелегко было водителям пробираться сквозь пену на своих авто. А между тем, жители города явно наслаждались необычным зрелищем.

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Екатерина Гура

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