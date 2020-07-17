Народные приметы на 17 июля: облачное небо — к теплу
Также можно узнать погоду на осень и зиму.
Также можно узнать погоду на осень и зиму.
17 июля православные христиане почитают память святого иконописца Андрея Рублева. В народном календаре этот день называли Андрей Налива, так как к этому периоду уже наливаются озимые культуры.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за природой. Утренняя роса и туман предвещают хорошие и ясные дни, а вот их отсутствие — к дождю. На небе много белых облаков — осадков не будет. Если небо на закате и восходе
Послеобеденный дождь в этот день может затянуться на сутки. Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а звучный и раскатистый — к ливню.
Желтеющие листья на деревьях предсказывают раннюю и холодную осень, а обилие лесных ягод — суровую зиму.
Екатерина Гура