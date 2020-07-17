Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
13:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 июля: облачное небо — к теплу

Также можно узнать погоду на осень и зиму.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Sam Schooler/CC0
Читайте также
Ураганы, смерчи и пылевые бури: регионы России накрыла стихия

17 июля православные христиане почитают память святого иконописца Андрея Рублева. В народном календаре этот день называли Андрей Налива, так как к этому периоду уже наливаются озимые культуры.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за природой. Утренняя роса и туман предвещают хорошие и ясные дни, а вот их отсутствие — к дождю. На небе много белых облаков — осадков не будет. Если небо на закате и восходе ярко-красного цвета, то впереди ждут ненастные дни.

Послеобеденный дождь в этот день может затянуться на сутки. Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а звучный и раскатистый — к ливню.

Желтеющие листья на деревьях предсказывают раннюю и холодную осень, а обилие лесных ягод — суровую зиму.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
Как женщины арабов ходят дома без хиджаба. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Получены самые близкие снимки Солнца (невероятные кадры) Ученые впервые смогли так хорошо рассмотреть нашу звезду
Горячие темы на Авто
Голубой, чёрный, или зелёный? 179
Ну вот опять пропустили!!!!! 129
Очередной совет Путину 117
С заботой о здоровье нации 117
Кино
Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело» Певец пообщался с представителями СМИ на фестивале в Витебске
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Сочинители и читатели! время пришло! 274
Конфликт 184
Ребенок кусается и бросается всем подряд! 173
Неверность и полиграф. 164
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Ход дела меняется: в машине Ефремова сидел еще один известный артист
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Оскорбивший ветерана блогер возмутил Сеть: это просто за гранью
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»