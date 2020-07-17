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21:09 (мск), источник: "Российская газета"

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, погода на большей части России в последний месяц лета будет в пределах климатической нормы или теплее обычного. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Источник: AP 2020

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

Прохладнее обычного будет на юге европейской территории — в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге. Но там все равно будет в пределах +30 градусов. Прохладным август может быть на Алтае.

В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы. Это значит, что по ночам будет 9−14 градусов, а днем 20−25 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до плюс 5−10 градусов, а днем будет не выше плюс 15-ти.

На северо-западе тоже будет умеренно тепло: по ночам +10+15 градусов, днем от 19 до 24 тепла. Примерно такая же погода будет на севере Поволжья.

На юге Урала — в Свердловской, Курганской и Челябинской областях — дневная температура тоже ожидается в пределах 19−24 градусов.
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Такой же температурный фонд прогнозируется в Иркутской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Амурской области. Чуть повыше температура ожидается — до 26 градусов — ожидается в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Также до 26 градусов температура в дневные часы будет повышаться на юге Западной Сибири. На Чукотке, в Магаданской области, на северо-западе Якутии прохладнее обычного.

В конце августа в центральных регионах страны могут быть ранние заморозки. Но в последние годы этого практически не наблюдалось. Наоборот, август был достаточно теплым, как и начало сентября. А вот на севере Амурской области, на Чукотке, в Магаданской области, на севере и северо-западе Якутии, на Таймыре и в Эвенкии в конце лета обычно температура по ночам уже уходит в минус — может понижаться до минус 2−6 градусов.

На большей части европейской территории осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.

Много осадков будет в Предуралье, в Башкирии, Свердловской, Курганской и Челябинской областях, на юге Тюменской области, на западе Омской области, в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Алтай.

Меньше нормы осадков может выпасть на крайнем западе европейской территории — в Брянской, Курской области, в Ямало-Ненецком округе, на юге Таймыра, в Эвенкии, в Магаданской области, на севере Якутии, на Чукотке.

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