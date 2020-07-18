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09:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 июля: что означает «играющая» Луна

По приметам этого дня определяли, будет ли дождь.

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Источник: AP 2020

18 июля в народе наблюдали за небом и птицами. Если Луна в небе «играет», то есть быстро перемещается, прячется за облака, то будет богатый урожай. Много звезд на небе — к ясной погоде.

Облачно и звезд практически не видно — к ненастью. Облака желтого цвета — к скорому дождю. Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.

Если Луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная Луна — к затяжным дождям. Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде. Ворон летает высоко — к хорошей погоде.

Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.

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