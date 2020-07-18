Народные приметы на 18 июля: что означает «играющая» Луна
По приметам этого дня определяли, будет ли дождь.
По приметам этого дня определяли, будет ли дождь.
18 июля в народе наблюдали за небом и птицами. Если Луна в небе «играет», то есть быстро перемещается, прячется за облака, то будет богатый урожай. Много звезд на небе — к ясной погоде.
Облачно и звезд практически не видно — к ненастью. Облака желтого цвета — к скорому дождю. Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.
Если Луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная Луна — к затяжным дождям. Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде. Ворон летает высоко — к хорошей погоде.
Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.