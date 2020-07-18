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16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Размеры лун Солнечной системы сравнили в эффектном видео

Некоторые из них совсем небольшие.

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Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры естественных спутников Солнечной системы.

Во время загрузки произошла ошибка.

К примеру, одна из лун Сатурна под названием S/2009 S1 оказалась не выше Эйфелевой башни. Спутник Марса Деймос «занял» примерно треть Нью-Йорка. Ио, вращающаяся вокруг Юпитера, оказалась немногим больше Луны.

Самым большим спутником оказался, конечно же, Ганимед. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 2% больше, чем у Титана и на 8% больше, чем у Меркурия.

Ранее в MetaBall сравнили размеры астероидов, а также черных дыр.

Анна Лысенко

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