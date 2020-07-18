Размеры лун Солнечной системы сравнили в эффектном видео
Некоторые из них совсем небольшие.
Некоторые из них совсем небольшие.
Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры естественных спутников Солнечной системы.
К примеру, одна из лун Сатурна под названием S/2009 S1 оказалась не выше Эйфелевой башни. Спутник Марса Деймос «занял» примерно треть
Самым большим спутником оказался, конечно же, Ганимед. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 2% больше, чем у Титана и на 8% больше, чем у Меркурия.
Ранее в MetaBall сравнили размеры астероидов, а также черных дыр.
Анна Лысенко