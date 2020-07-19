Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу
Аномальная погода преследует российские регионы.
Аномальная погода преследует российские регионы.
Возле города Пелым в Свердловской области выпал крупный град. Отдельный градины были размером со сливу, сообщают очевидцы.
«На трассе около Пелыма крупный град, пострадали несколько автомобилей, у многих разбиты лобовые стекла. Кто успел, заехал под крышу АЗС», — пишут пользователи соцсетей в группе «Екатеринбург — Серов».
Ранее гигантским градом размером с куриное яйцо засыпало Нижегородскую область.
Ученые посоветовали россиянам не ждать «нормальной» погоды. Залитая дождями Москва и 40-градусная жара в Якутии — это последствия потепления климата, отмечают они. Поэтому со временем нетипичных для разных регионов явлений — штормовых ветров, многодневных ливней, внезапно обрушившихся снегопадов или феноменально жарких периодов — будет только больше.
Анна Лысенко