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14:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу

Аномальная погода преследует российские регионы.

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Возле города Пелым в Свердловской области выпал крупный град. Отдельный градины были размером со сливу, сообщают очевидцы.

«На трассе около Пелыма крупный град, пострадали несколько автомобилей, у многих разбиты лобовые стекла. Кто успел, заехал под крышу АЗС», — пишут пользователи соцсетей в группе «Екатеринбург — Серов».

Ранее гигантским градом размером с куриное яйцо засыпало Нижегородскую область.

Ученые посоветовали россиянам не ждать «нормальной» погоды. Залитая дождями Москва и 40-градусная жара в Якутии — это последствия потепления климата, отмечают они. Поэтому со временем нетипичных для разных регионов явлений — штормовых ветров, многодневных ливней, внезапно обрушившихся снегопадов или феноменально жарких периодов — будет только больше.

Анна Лысенко

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