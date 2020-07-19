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17:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные радары в Великобритании перепутали муравьев с дождем

Насекомые оккупировали юг страны.

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Радиолокаторы в Великобритании, помогающие определять координаты выпадения осадков, зафиксировали огромные движущиеся «тучи» на юге страны.

По всем признакам, в регионе должен был идти дождь, однако на деле там стояла солнечная погода. «В Лондоне, Кенте или Сассексе не идет дождь, но наш радар говорит об обратном», — говорится в сообщении Метеорологической службы Великобритании.

Метеорологи заподозрили, что радиолокаторы могли ввести в заблуждение большие рои насекомых, и оказались правы. Позже местные жители стали публиковать в соцсетях фотографии летающих муравьев.

Огромные рои буквально оккупировали города и деревни в регионе. Они были видны на радиолокационных снимках в течение двух часов в пятницу утром.

Массовый вылет муравьев — не редкость для Великобритании в это время года. В определённый момент, который зависит от вида, крылатые самки и самцы муравьев покидают гнездо и отправляются в брачный полет. В этом году, отмечают британцы, рои на удивление большие.

Чайки ловят муравьев

Анна Лысенко

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