Погодные радары в Великобритании перепутали муравьев с дождем

Радиолокаторы в Великобритании, помогающие определять координаты выпадения осадков, зафиксировали огромные движущиеся «тучи» на юге страны.
По всем признакам, в регионе должен был идти дождь, однако на деле там стояла солнечная погода. «В Лондоне, Кенте или Сассексе не идет дождь, но наш радар говорит об обратном», — говорится в сообщении Метеорологической службы Великобритании.
Метеорологи заподозрили, что радиолокаторы могли ввести в заблуждение большие рои насекомых, и оказались правы. Позже местные жители стали публиковать в соцсетях фотографии летающих муравьев.
Огромные рои буквально оккупировали города и деревни в регионе. Они были видны на радиолокационных снимках в течение двух часов в пятницу утром.
Массовый вылет муравьев — не редкость для Великобритании в это время года. В определённый момент, который зависит от вида, крылатые самки и самцы муравьев покидают гнездо и отправляются в брачный полет. В этом году, отмечают британцы, рои на удивление большие.