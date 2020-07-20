Вулкан в Италии устроил «огненное шоу» (фото, видео)
Это постоянно активный вулкан с тремя кратерами.
Это постоянно активный вулкан с тремя кратерами.
Вулкан на острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии снова начал извергаться.
В воскресенье очевидцы заметили над горой настоящий «фейерверк», в понедельник вулкан остается активным. Население острова составляет около 500 человек, но указаний об эвакуации пока не поступало.
Стромболи с тремя активными кратерами знаменит частыми маленькими извержениями. Их можно наблюдать с моря или близлежащих островов. Последнее крупное извержение произошло 13 апреля 2009 года.
Извержение в июле прошлого года привело к гибели одного туриста. В августе вулкан выбросил столп пепла на высоту 2 км.
Анна Лысенко