Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
16:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан в Италии устроил «огненное шоу» (фото, видео)

Это постоянно активный вулкан с тремя кратерами.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Вулкан на острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии снова начал извергаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье очевидцы заметили над горой настоящий «фейерверк», в понедельник вулкан остается активным. Население острова составляет около 500 человек, но указаний об эвакуации пока не поступало.

Стромболи с тремя активными кратерами знаменит частыми маленькими извержениями. Их можно наблюдать с моря или близлежащих островов. Последнее крупное извержение произошло 13 апреля 2009 года.

Извержение в июле прошлого года привело к гибели одного туриста. В августе вулкан выбросил столп пепла на высоту 2 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
В чем польза куриного бульона для организма Права ли была мама, когда предлагала это средство от всех хворей? И чем на самом деле полезен куриный бульон?
Hi-Tech
Российская «Деривация» всех удивит Оружие получит машину удаленного управления огнем и БПЛА для разведки
Авто
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Дело будет передано в Пресненский районный суд Москвы
Кино
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Такой явки не было уже давно: почти 70% пришли сказать свое мнение
В России вводят новый закон: россиянам вернут полученный с пенсии доход
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Популярные темы на «Детях»
Знаменитости в одинаковых нарядах 261
Ранние отношения, что делать? 163
Кто должен был заплатить за ребенка? 127
Муж-домосед, что делать? :( 104
Леди
Джиган сильно прибавил в весе после воссоединения с Самойловой Певец заметно изменился.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»