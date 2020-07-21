Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
11:47 (мск), источник: РИА Новости

Наэлектризованная атмосфера. Ученые предупредили: молний станет больше

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Из-за глобального потепления грозы случаются все чаще, причем молнии сверкают даже там, где их раньше вообще никогда не было.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: sethink/СС0

О том, что происходит в атмосфере и как это влияет на природу, — в материале РИА Новости.

Полярная гроза

В августе прошлого года в районе Северного полюса была сильная гроза, во время которой молния ударила 48 раз. Национальная метеорологическая служба США даже выпустила специальный пресс-релиз, отметив, что это самая северная гроза за всю историю наблюдений, а такое количество молний и вовсе невероятное событие.

Дело в том, что подобная интенсивность атмосферных электрических разрядов характерна для тропиков, где солнце сильно разогревает земную поверхность и поднимает вверх большие массы влажного воздуха. Трение частиц в них и накапливает электричество. В северных широтах это, как правило, невозможно, и потому, считают исследователи, механизм грозы тут был иным.

Скорее всего, в средних слоях атмосферы образовался теплый и влажный воздух. Это результат глобального изменения климата, отмечают специалисты. Аномально теплая погода, установившаяся в Арктике летом 2019 года, ускоренное таяние морских льдов и дым от беспрецедентных лесных пожаров привели к тому, что на Северном полюсе разразилась тропическая гроза.

Становится горячее

В 2014 году ученые Калифорнийского университета в Беркли (США), проанализировав измерения плотности облаков, сделали вывод, что в этом столетии число атмосферных электрических разрядов во всем мире значительно возрастет. В некоторых частях планеты — например, над континентальной частью Соединенных Штатов — почти наполовину. По оценкам авторов работы, повышение температуры воздуха на один градус Цельсия увеличивает количество молний на 12 процентов.

Чем теплее атмосфера, тем больше влаги. Чем влажнее воздух, тем выше вероятность грозы.

Специалисты Стэнфордского университета, изучив данные глобального проекта по сопоставлению и анализу климатических моделей CMIP, стартовавшего еще в 1995 году, выяснили, что даже при незначительном потеплении воздуха формируются условия, способствующие сильным грозам. Особенно весной и осенью.

Кроме того, климатические модели предсказывают, что в ближайшие несколько лет на восточном побережье США повысится риск ураганов и торнадо.

Молнии по обмену

По мнению исследователей Университета Хьюстона, аномальные погодные явления, в том числе мощные грозы и ураганы, возникают из-за того, что потепление влияет на цикл Лоренца — процесс превращения потенциальной энергии атмосферного тепла в кинетическую энергию воздушных масс.

Новость
Фотограф запечатлел невероятные молнии вокруг Всемирного торгового центра

На основе данных климатических спутников НАСА и Минобороны США, полученных с 1979 по 2013 год, установили, что теплообмен и преобразование одного вида энергии в другой ускоряются и ее излишки все быстрее превращаются в штормы, ураганы, циклоны, антициклоны.

Метеорологи Массачусетского технологического института (США), занимавшиеся той же проблемой, прогнозируют увеличение числа мощных гроз и безветренных дней. Это, в свою очередь, негативно скажется на жизни городов Северного полушария Земли.

Ученые, используя данные климатических спутников и наземных станций слежения, установили, что средний уровень потенциальной энергии, запасенной в атмосфере средних широт, уменьшался на полтора процента каждые десять лет. Это может привести к резкому ослаблению циклонов в умеренных широтах, уменьшению переноса тепла с юга на север, усилению проливных дождей и бурь. И гроз будет все больше.

А это плохая новость для природы. Половина стихийных лесных пожаров — результат удара молнии.

Кроме того, грозы способны повлиять на парниковые газы в атмосфере. С одной стороны, увеличится количество озона. С другой, при разряде молнии образуются оксиды азота, снижающие концентрацию метана.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей
Gnezdo.ru
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Hi-Tech
Прорыв ученых. Создан новый вид материала Он может стать основной для легкой брони, неразрушимых замков и защитной одежды
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 189
Откуда у нас корона? 92
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 88
Подскажите неразумной 87
Кино
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Знаменитости в одинаковых нарядах 397
Так возможно? 279
Муж-домосед, что делать? :( 268
Истории на одном сайте 129
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»