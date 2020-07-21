Наэлектризованная атмосфера. Ученые предупредили: молний станет больше
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева.
О том, что происходит в атмосфере и как это влияет на природу, — в материале РИА Новости.
В августе прошлого года в районе Северного полюса была сильная гроза, во время которой молния ударила 48 раз. Национальная метеорологическая служба США даже выпустила специальный
Дело в том, что подобная интенсивность атмосферных электрических разрядов характерна для тропиков, где солнце сильно разогревает земную поверхность и поднимает вверх большие массы влажного воздуха. Трение частиц в них и накапливает электричество. В северных широтах это, как правило, невозможно, и потому, считают исследователи, механизм грозы тут был иным.
Скорее всего, в средних слоях атмосферы образовался теплый и влажный воздух. Это результат глобального изменения климата, отмечают специалисты. Аномально теплая погода, установившаяся в Арктике летом 2019 года, ускоренное таяние морских льдов и дым от беспрецедентных лесных пожаров привели к тому, что на Северном полюсе разразилась тропическая гроза.
В 2014 году ученые Калифорнийского университета в Беркли (США), проанализировав измерения плотности облаков, сделали вывод, что в этом столетии число атмосферных электрических разрядов во всем мире значительно возрастет. В некоторых частях планеты — например, над континентальной частью Соединенных Штатов — почти наполовину. По оценкам авторов работы, повышение температуры воздуха на один градус Цельсия увеличивает количество молний на 12 процентов.
Специалисты Стэнфордского университета, изучив данные глобального проекта по сопоставлению и анализу климатических моделей CMIP, стартовавшего еще в 1995 году, выяснили, что даже при незначительном потеплении воздуха формируются условия, способствующие сильным грозам. Особенно весной и осенью.
Кроме того, климатические модели предсказывают, что в ближайшие несколько лет на восточном побережье США повысится риск ураганов и торнадо.
По мнению исследователей Университета Хьюстона, аномальные погодные явления, в том числе мощные грозы и ураганы, возникают
На основе данных климатических спутников НАСА и Минобороны США, полученных с 1979 по 2013 год, установили, что теплообмен и преобразование одного вида энергии в другой ускоряются и ее излишки все быстрее превращаются в штормы, ураганы, циклоны, антициклоны.
Метеорологи Массачусетского технологического института (США), занимавшиеся той же проблемой, прогнозируют увеличение числа мощных гроз и безветренных дней. Это, в свою очередь, негативно скажется на жизни городов Северного полушария Земли.
Ученые, используя данные климатических спутников и наземных станций слежения, установили, что средний уровень потенциальной энергии, запасенной в атмосфере средних широт, уменьшался на полтора процента каждые десять лет. Это может привести к резкому ослаблению циклонов в умеренных широтах, уменьшению переноса тепла с юга на север, усилению проливных дождей и бурь. И гроз будет все больше.
Кроме того, грозы способны повлиять на парниковые газы в атмосфере. С одной стороны, увеличится количество озона. С другой, при разряде молнии образуются оксиды азота, снижающие концентрацию метана.