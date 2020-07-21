Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи
Пляж заранее закрыли, поэтому никто из отдыхающих не пострадал.
Пляж заранее закрыли, поэтому никто из отдыхающих не пострадал.
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Сформировавшийся в Черном море смерч повредил оборудование на пляже в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в
Во вторник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что смерчи возможны над акваторией Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края, а также в районе Сочи, спасатели рекомендовали воздержаться от отдыха у водоемов.
«В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию», — сообщили в
Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.