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16:04 (мск), источник: ТАСС

Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи

Пляж заранее закрыли, поэтому никто из отдыхающих не пострадал.

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Сформировавшийся в Черном море смерч повредил оборудование на пляже в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации курортного города.

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Во вторник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что смерчи возможны над акваторией Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края, а также в районе Сочи, спасатели рекомендовали воздержаться от отдыха у водоемов.

«В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию», — сообщили в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что пляж был закрыт на основании ранее объявленного штормового предупреждения.

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.

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