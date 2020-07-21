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20:45 (мск), источник: Индикатор

Дождь научились вызывать с помощью тепла

Физики из России и Объединенных Арабских Эмиратов нашли способ создания осадков без использования химических реагентов. Для этого ученые применили мощные источники тепла. Статья об открытии опубликована в журнале Atmospheric Research.

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Источник: Reuters
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Во многих регионах земного шара, в том числе в ОАЭ и восточных районах Ставрополья, виден явный дефицит осадков. Облака не могут вырасти до достаточных размеров, из-за чего дождь не может пойти сам. Поэтому исследователи стараются найти способ ускорить рост облаков для увеличения количества осадков. Использование химических соединений позволяет решить эту задачу, однако цена такого метода довольно высока, поэтому в жарких регионах такой метод на постоянной основе почти не используется.

Для ускорения роста облаков перспективным является тепловое воздействие. Специальные приборы создают горячую струю, которая воздействует непосредственно на облака, заставляя их расти и накапливать влагу. Такой метод пытались применять еще в 1980-е годы, однако финансирование исследований прекратили из-за сложной ситуации в стране.

Теперь российские ученые вместе с арабскими коллегами вновь вернулись к проблеме. Они усовершенствовали тепловой метод, который, согласно расчетам, будет дешевле применяемого сегодня.

Он заключается в распылении аэрозоля на высокой скорости в облака. Капли вещества будут поглощать солнечное излучение и нагревать облако, увеличивая скорость его роста.
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В ходе работы ученые провели необходимые вычисления, рассчитав параметры тепловой струи, необходимые для эффективного воздействия на осадкообразование. Затем авторы изготовили опытную установку и испытали ее на практике.

«Чтобы такой метод сработал, струя должна подняться до нижней границы конвективного облака. Это примерно 3−4 километра от земли, — рассказывает один из исследователей, профессор кафедры общей и теоретической физики Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Роберт Закинян. — Согласно нашим расчетам, для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10−20 °C. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным.

Есть еще одно важное условие. Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе.

Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах".

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