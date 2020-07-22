Не кончится лето: метеорологи ожидают теплой осени
Обильные дожди прекратятся в августе.
Обильные дожди прекратятся в августе.
Погода в Центральной России во второй половине лета будет более стабильной, чем в первой, рассказал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, начало лета, как ожидалось, было довольно жарким — на 1−1,5 градуса выше нормы. Однако с дождями вышел явный перебор.
— Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков.
Температура ожидается близкой к норме или даже выше. Норма — это
где-то20−25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21−26 градусов. По осадкам мы прогнозируем даже небольшой недобор — 20%.
Погода в целом выдастся более стабильной и устойчивой. Август в этом году должен стать более благополучным месяцем, — рассказал Евгений Тишковец.
Норма осадков в первой половине лета была превышена во многих регионах страны. В Москве, по сообщениям синоптиков, был побит более чем столетний рекорд. С июня до середины июля выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы.
Неблагоприятная ситуация на днях сложилась в городе Нижние Серги Свердловской области, где 20 июля
Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.
Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый.
В целом же аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повторится.
— Январь уже будет соответствовать норме. Россиянам в это время хочется и снега, и мороза. И предстоящая зима нас порадует больше, чем прошлая, — заключил метеоролог.
Впрочем, как рассказывали ранее «Известиям» ученые, с каждым годом погода становится всё более изменчивой
Если осень будет теплой без обильных дождей, сезон активности клещей растянется на более долгое время, отметили эксперты.
— Весна была теплая, клещи проснулись рано, еще в марте, а не в апреле, как обычно. Их достаточно много. Периоды летних похолоданий до плюс 16 градусов для них некритичны. Правда, в прохладную погоду все обычно тепло одеты, поэтому меньше страдают от укусов. Если осень выдастся теплой, люди непременно отправятся в лес и могут встретиться там с клещами, которые в это время будут столь же активны, как и летом, — подчеркнула ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
По ее словам, во время самоизоляции пострадавших от клещей не стало меньше. Многие в период карантина предпочли уехать на дачу, где их и настигали кровососы.
— 95% заболеваний москвичей клещевыми инфекциями происходит при выезде за город: на дачу, в дома отдыха, в лес, на реку и т.д., — добавила Людмила Карань.
По данным Роспотребнадзора, в РФ наибольшее число случаев заболеваний, связанных с присасыванием клещей, относится к иксодовым клещевым боррелиозам. В последние 10 лет регистрируется от 6 до 10 тыс. случаев в год. Заболевание передают клещи рода Ixodes.
Также в России ежегодно регистрируется до 2 тыс. случаев заболевания клещевым энцефалитом с летальностью 1,2−1,5%.
Теплая погода осенью располагает также к лесным пожарам. По долгосрочному прогнозу Рослесхоза, в сентябре этого года в зоне риска окажутся: в ЦФО — леса Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской и Липецкой областей, в СЗФО — Калининградская, Псковская области и
В октябре вероятность возникновения ЧС в лесах повышена в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее, на юге Ростовской области, а также в Амурской области, Еврейской АО, в
К середине XXI века специалисты ожидают расширения пожароопасного сезона примерно на три недели, особенно это характерно для Сибири, пояснил руководитель Лесной программы Всемирного фонда дикой природы WWF Андрей Щеголев.
С каждым годом пожароопасный сезон будет увеличиваться. Если осень будет теплая и сухая, соответственно, сезон будет достаточно долгим.
К тому же в теплую погоду осенью люди активно идут в лес, добавил он. Начинается сезон охоты и рыбалки. Вместе с присутствием человека увеличивается риск пожаров.
В Рослесхозе подчеркнули, что на осложнение лесопожарной обстановки всё больше влияют климатические изменения, поэтому в последние годы опасный сезон превратился почти в круглогодичный. Так, в прошлом году последние пожары фиксировались в декабре, а в 2020-м первый вспыхнул уже 8 января в