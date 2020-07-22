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15:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Красные пятна»: на север России идет аномальная жара

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре на севере России.

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Источник: РИА "Новости"
Аномальное тепло придет в некоторые регионы России в ближайшее время, заявили в Гидрометцентре. До конца недели температура выше нормы будет на русском Севере, Урале и в Якутии — там будет теплее +24°C. Ранее метеорологи пообещали, что лето в стране будет «теплым и жарким, но неоднородным».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов страны окажется в зоне аномального тепла уже до конца текущей недели. Прогноз метеоролога передает ТАСС.

Самые существенные отклонения от климатической нормы будут наблюдаться в Якутии. «Прогнозируется в Якутии +26…+31°C», — отметил Вильфанд. Это выше нормальных показателей на 14 градусов.

Русский Север — в Архангельской области и Республике Коми — также встретится с необычным теплом. Там можно ожидать до начала выходных +24…+26°C.

Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна на севере европейской части России, Урала.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра России
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17 июля Роман Вильфанд заявил, что лето в стране будет жарким и неоднородным. По его словам, можно ждать «чередований» погоды. Начало июня было во многих регионах РФ аномально холодным. Июль принес с собой необычную жару, которая периодически сменяется ливневыми дождями и грозами. При этом пока в одних областях страны установилась 40-градусная жара, то в других «середина лета напоминает начало осени», передает НСН.

В начале весны ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что летняя температура будет очень комфортной. На протяжении всех трех летних месяцев на большей части европейской России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

В середине мая климатолог Андрей Киселев при этом предсказал, что Россию этим летом может ждать учащение природных катаклизмов.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни», — сказал он.

По словам Киселева, ждать ударов стихии стоит во всех регионах страны, при этом их разрушительность предсказать почти невозможно.

Однако в центре «Фобос» считают, что серьезных отклонений ждать не стоит — положительная аномалия совсем небольшая, лишь на пару градусов выше многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме.

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Этим летом многие синоптики предупреждали россиян о повышенном солнечном излучении. Обеспечивают высокий ультрафиолетовый индекс сухой воздух без пыли и влаги вместе с безоблачным небом.

Для защиты кожи от ультрафиолета и возможных заболеваний, связанных с солнечными ожогами, необходимо использовать защитный крем. В полуденные часы, когда солнце светит особенно ярко, стоит оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. Если УФ-индекс достигает экстремальных значений, то лучше остаться на какое-то время дома.

При этом некоторым категориям людей категорически нельзя загорать. Доктор медицинских наук Юлия Галлямова отмечала в разговоре с ТАСС, что необходимо избегать прямых солнечных лучей людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом. Кроме того, по словам специалиста, если человек, который проходит курс лечения антибиотиками, пойдет загорать, то его кожа будет очень обильно облезать.

Есть группа риска, у которой может развиться рак кожи и меланома из-за солнца. «Как правило, в группу входят люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок», — пояснял иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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Действие ультрафиолета — один из главных факторов старения кожи. Даже самый легкий загар так или иначе повреждает кожу и с возрастом приводит к раннему появлению морщин и пигментных пятен.

Аномальные изменения погоды в России объясняются потеплением климата, меняющим режим циркуляции воздушных масс в атмосфере, заявлял научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд. Воздушные массы должны перемещаться с запада на восток, однако глобальное потепление «потихоньку переворачивает все с ног на голову».

Если в экваториальных районах климат изменяется мало, на доли десятых, сотых градуса за несколько лет, то на полюсе, в высоких широтах, заметны существенные перемены.

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