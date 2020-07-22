Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июляПервое русское кругосветное плавание, скандальная комета, революция в индустрии компьютерных игр и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
16:24 (мск), источник: Life.ru

Тульская «медсестра в бикини» будет рассказывать о погоде

Девушка рассматривает это как полезный опыт.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 22.07
Инфицировано789 190+5 862
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
9.0722.07
Скончалось12 745+165
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
9.0722.07
Выздоровело572 053+9 669
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
9.0722.07
Инфицировано14 982 567+243 117
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось617 410+6 634
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
9.0722.07
Выздоровело8 506 772+174 311
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
9.0722.07

Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся свои появлением в прозрачном защитном костюме и спортивном белье стала телеведущей, сообщает ГТРК «Тула».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом, — отмечает телеканал.

Девушка появится в эфире телеканалов «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула».

Напомним, что весной в Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать. Девушка решила не надевать одежду, потому что в защитной форме очень жарко.

 Мухаммед Али, Майк Тайсон и даже братья Кличко. Рейтинг персон, изменивших
Русские гонщики ставят на колени "Формулу-2". Это драйвовее побед Хэмилтон
Здоровье
Помело: польза и вред экзотического фрукта Чем полезен помело, кому лучше исключить его из рациона и можно ли есть этот цитрусовый беременным?
Hi-Tech
Подземная Россия: как выглядят заброшенные убежища страны (20 фото) Остатки былого величия
Горячие темы на Авто
И опять про грибы... 122
Откуда у нас корона? 106
Качество vs понты 92
Подскажите неразумной 87
Кино
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова Президент кинофестиваля в Нижнем Новгороде организовал вечеринку для гостей «Горького fest»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Новые фото 7-летнего принца Джорджа очаровали фанатов Принц отмечает день рождения
Леди
Нино Нинидзе с новой прической очаровала сеть Актриса поэкспериментировала с укладкой.
Новости партнеров
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Состояние Булановой ухудшилось
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»