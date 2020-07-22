Тульская «медсестра в бикини» будет рассказывать о погоде
Девушка рассматривает это как полезный опыт.
Девушка рассматривает это как полезный опыт.
Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся свои появлением в прозрачном защитном костюме и спортивном белье стала телеведущей, сообщает ГТРК «Тула».
— Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом, — отмечает телеканал.
Девушка появится в эфире телеканалов «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула».
Напомним, что весной в Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать. Девушка решила не надевать одежду, потому что в защитной форме очень жарко.