Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые Всероссийского
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые Всероссийского
«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается также, что засуха может привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур в
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того,