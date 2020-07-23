Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
Фоторепортажи
16Как выглядят самые смешные снимки животных
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
13:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 июля: о погоде расскажут гром и молния

Прогноз также можно сделать, посмотрев на небо

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

Православные христиане 23 июля вспоминают святого Антония Печерского, которого в народе прозвали Громовержцем. Именно с громом и молнией связывали в этот день некоторые погодные приметы.

Например, резкий и однократный гром обещает небольшой дождь, а если раскаты частые и раскатистые, то следует готовиться к сильной грозе с градом.

Ночная гроза — к хорошей погоде на следующий день. Утренний туман также говорит о ясных и теплых днях.

А вот если поутру на траве нет росы, а облака по небу плывут отдельными полосами, то в ближайшее время пойдет дождь.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Витамин Е: чем полезен и кому нужен? Для чего нужен витамин Е и кому стоит принимать его лекарственную форму?
Hi-Tech
В России представили странное устройство за 500 000 рублей Гаджет подойдет самым ярым фанатом жанра киберпанк
Авто
Volvo XC70 с пробегом: дорого и ненадежно? Подробно разбираем плюсы и минусы шведского универсала повышенной проходимости
Кино
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова Президент кинофестиваля в Нижнем Новгороде организовал вечеринку для гостей «Горького fest»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Самая красивая женщина СССР
Леди
Летние скидки на AliExpress: спасаемся от жары, пыли и насекомых Смотри нашу подборку и узнай, как сэкономить!
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Ефремов уже почти при смерти
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»