Народные приметы на 23 июля: о погоде расскажут гром и молния
Прогноз также можно сделать, посмотрев на небо
Прогноз также можно сделать, посмотрев на небо
Православные христиане 23 июля вспоминают святого Антония Печерского, которого в народе прозвали Громовержцем. Именно с громом и молнией связывали в этот день некоторые погодные приметы.
Ночная гроза — к хорошей погоде на следующий день. Утренний туман также говорит о ясных и теплых днях.
А вот если поутру на траве нет росы, а облака по небу плывут отдельными полосами, то в ближайшее время пойдет дождь.
Екатерина Гура