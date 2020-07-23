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14:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Яркая комета максимально приблизится к Земле (видео)

Увидеть ее можно в бинокль.

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В ночь с 23 на 24 июля ярчайшая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) максимально приблизится к Земле.

Она пролетит на расстоянии «всего» в 104 млн км. По астрономическим меркам это достаточно близко, но землянам комета не угрожает.

Вопреки тому, что комета максимально сблизится с Землей, увидеть ее можно будет только в мощный бинокль или любительский телескоп. А вот в начале июля, когда видимость кометы была выше, многие жители Земли успели сделать фото красивой космической гостьи.

Анна Лысенко

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