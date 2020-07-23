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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получены снимки двух гигантских планет за пределами Солнечной системы

Они вращаются вокруг своей звезды по необычно большой орбите.

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Источник: ESO/Bohn et al.

Ученым впервые удалось сфотографировать два впечатляющих газовых гиганта, которые вращаются вокруг молодой звезды солнечного типа на расстоянии 300 световых лет от Земли.

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Снимки сделаны благодаря Очень большому телескопу (VLT) в Чили. Отчет астрономов опубликован в The Astrophysical Journal Letters.

Звезда TYC 8998−760−1, обнаруженная голландскими учеными в прошлом году, напоминает наше Солнце в начале его эволюции. Ему «всего» 16,7 млн лет, тогда как Солнцу примерно 4,6 миллиардов. А вот газовые гиганты, открытые позже, похожи на Юпитер, только больше его минимум в 14 раз.

Но это не единственная особенность экзопланет. Оказывается, они вращаются вокруг своей звезды по очень большой орбите в 160 и 320 астрономических единиц. Для сравнения, Плутон вращается вокруг Солнца на расстоянии в 39 астрономических единиц.

Две планеты получили названия TYC 8998−760−1 b и TYC 8998−760−1 c. Их снимки — не просто значительное достижение для астрономии. Они помогут лучше понять планетные системы во Вселенной, говорят ученые.

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Анна Лысенко

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