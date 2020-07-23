Получены снимки двух гигантских планет за пределами Солнечной системы
Они вращаются вокруг своей звезды по необычно большой орбите.
Они вращаются вокруг своей звезды по необычно большой орбите.
Ученым впервые удалось сфотографировать два впечатляющих газовых гиганта, которые вращаются вокруг молодой звезды солнечного типа на расстоянии 300 световых лет от Земли.
Снимки сделаны благодаря Очень большому телескопу (VLT) в Чили. Отчет астрономов опубликован в The Astrophysical Journal Letters.
Звезда TYC 8998−760−1, обнаруженная голландскими учеными в прошлом году, напоминает наше Солнце в начале его эволюции. Ему «всего» 16,7 млн лет, тогда как Солнцу примерно 4,6 миллиардов. А вот газовые гиганты, открытые позже, похожи на Юпитер, только больше его минимум в 14 раз.
Но это не единственная особенность экзопланет. Оказывается, они вращаются вокруг своей звезды по очень большой орбите в 160 и 320 астрономических единиц. Для сравнения, Плутон вращается вокруг Солнца на расстоянии в 39 астрономических единиц.
Две планеты получили названия TYC 8998−760−1 b и TYC 8998−760−1 c. Их снимки — не просто значительное достижение для астрономии. Они помогут лучше понять планетные системы во Вселенной, говорят ученые.
Анна Лысенко