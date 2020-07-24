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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 июля: наблюдаем за насекомыми

О погоде также расскажет гром и туман

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Источник: CC0/mystraysoul

Христиане 24 июля почитают память святых Ольги и Евфимии. Ольге молились о богатом урожае и хорошей погоде, чтобы успеть закончить сельхозработы, а у Евфимии просили успеха в охоте и рыбалке.

По поведению насекомых в этот день наши предки делали прогнозы погоды на ближайшее время. Например, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Много мошек — к сильному ливню.

Кстати, если 24 июля дождь пошел во второй половине дня, то ненастная погода продержится сутки. Утренний туман и роса — к ясной и теплой погоде.

Также можно прислушаться к грому. Если он глухой, то дождь будет мелкий и быстро пройдет, а если громкий и раскатистый, то будет сильная гроза.

Екатерина Гура

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