Погодные приметы на 24 июля: наблюдаем за насекомыми
О погоде также расскажет гром и туман
О погоде также расскажет гром и туман
Христиане 24 июля почитают память святых Ольги и Евфимии. Ольге молились о богатом урожае и хорошей погоде, чтобы успеть закончить сельхозработы, а у Евфимии просили успеха в охоте и рыбалке.
По поведению насекомых в этот день наши предки делали прогнозы погоды на ближайшее время. Например, если паук сидит посреди паутины и не двигается, то скоро пойдет дождь. Много мошек — к сильному ливню.
Также можно прислушаться к грому. Если он глухой, то дождь будет мелкий и быстро пройдет, а если громкий и раскатистый, то будет сильная гроза.
Екатерина Гура