«Хаббл» показал лето на Сатурне
На фото видны изменения в атмосфере.
На фото видны изменения в атмосфере.
В северном полушарии Сатурна наступило лето, и космический телескоп «Хаббл» показал, как изменилась в «теплое» время года атмосфера шестой планеты от Солнца.
«Хаббл» обнаружил ряд небольших атмосферных штормов. Они появляются и исчезают периодически. Полоса в северном полушарии остается ярко выраженной, хотя остальные полосы слегка меняют цвет каждый год.
На снимке также виден легкий красноватый туман над северным полушарием. Это может быть связано с летним повышением температуры — солнечные лучи могли изменить атмосферную циркуляцию или удалить лед из аэрозолей в атмосфере.
На этом снимке также отчетливо видны две луны Сатурна: Мимас справа и Энцелад внизу.
Анна Лысенко