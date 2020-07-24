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13:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» показал лето на Сатурне

На фото видны изменения в атмосфере.

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Источник: NASA, ESA

В северном полушарии Сатурна наступило лето, и космический телескоп «Хаббл» показал, как изменилась в «теплое» время года атмосфера шестой планеты от Солнца.

«Хаббл» обнаружил ряд небольших атмосферных штормов. Они появляются и исчезают периодически. Полоса в северном полушарии остается ярко выраженной, хотя остальные полосы слегка меняют цвет каждый год.

На снимке также виден легкий красноватый туман над северным полушарием. Это может быть связано с летним повышением температуры — солнечные лучи могли изменить атмосферную циркуляцию или удалить лед из аэрозолей в атмосфере.

На этом снимке также отчетливо видны две луны Сатурна: Мимас справа и Энцелад внизу.

Анна Лысенко

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