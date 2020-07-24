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17:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зонд сфотографировал плазменный «дождь» на Ганимеде

Он идет на северном полюсе.

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Источник: NASA
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Автоматическая межпланетная станция «Юнона» прислала первые снимки северного полюса Ганимеда, где идет дождь из плазмы.

Ганимед — один из спутников Юпитера и крупнейший спутник в Солнечной системе. Он состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда. Предположительно, в его недрах между слоями льда есть океан жидкой воды. У Ганимеда ядро из жидкого железа. Но это не все особенности этой луны.

У Ганимеда довольно мощное магнитное поле и даже своя магнитосфера, не зависящая от магнитного поля Юпитера. Она создает сильные плазменные волны, порождающие полярное сияние. На Земле мы видим такие «световые шоу» высоко в атмосфере полярных регионов, но на Ганимеде атмосфера очень тонкая, поэтому большая часть плазмы словно «осыпается» на поверхность Луны.

На инфракрасных снимках «Юноны» хорошо видно этот плазменный «дождь» на северном полюсе.

Анна Лысенко

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