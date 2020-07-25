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15:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Песчаная буря из Намибии начала пересекать Атлантику

Впечатляющее зрелище.

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Источник: USGS/Landsat 8/OLI

Спутник Landsat 8 получил снимки песчаной бури в Намибии, которая начала двигаться через Атлантический океан на запад.

Когда в Южном полушарии длится зима, мощные ветры Берга в Южной Африке спускаются с гор. Сухие и жаркие, они повышают температуру до 15−20 градусов по Цельсию, поднимают в воздух песок и пыль и несут их над океаном.

По словам исследователей, такие бури весьма полезны, хотя и создают людям дискомфорт. В частности, это важный источник питательных веществ для фитопланктона, а он, в свою очередь, является основой пищевой цепочки в океане.

Анна Лысенко

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