Песчаная буря из Намибии начала пересекать Атлантику
Впечатляющее зрелище.
Впечатляющее зрелище.
Спутник Landsat 8 получил снимки песчаной бури в Намибии, которая начала двигаться через Атлантический океан на запад.
Когда в Южном полушарии длится зима, мощные ветры Берга в Южной Африке спускаются с гор. Сухие и жаркие, они повышают температуру до 15−20 градусов по Цельсию, поднимают в воздух песок и пыль и несут их над океаном.
По словам исследователей, такие бури весьма полезны, хотя и создают людям дискомфорт. В частности, это важный источник питательных веществ для фитопланктона, а он, в свою очередь, является основой пищевой цепочки в океане.
Анна Лысенко