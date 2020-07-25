В Атлантике сформировался первый ураган 2020 года
Он нанесет удар по Техасу.
Он нанесет удар по Техасу.
Спутник Aqua сфотографировал сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Ханна». На снимках видно, как он усиливается до первого в этом году урагана в Атлантическом океане.
«Ханна» начала двигаться в направлении Техаса со скоростью 15 км в час. 24 июля ветер усилился до 75 км в час, а в субботу, 25 июля, достигает уже 120 км в час.
Для ряда прибрежных районов Техаса объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ураган обрушится на штат в субботу и воскресенье.
Анна Лысенко