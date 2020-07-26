3:54 pm. In the eyewall of #Hurricane #HANNA in Port Mansfield #Texas. pic.twitter.com/qoIfAxAMcF— Josh Morgerman (@iCyclone) July 25, 2020
Ураган «Ханна» обрушился на США (видео)
В Техасе и
В Техасе и
Первый в 2020 году ураган «Ханна» добрался до
В регионе свирепствуют ливни и ураганный ветер, скорость порывов которого достигает 145 км/ч. Разрушены многие пристани, сорваны крыши домов. Национальный центр по предупреждению об ураганах сообщил об угрозе торнадо. В южных районах Техаса и
Губернатор штата Грег Эбботт объявил положение бедствия для 32 округов. Он также направил запрос о введении режима чрезвычайной ситуации президенту страны Дональду Трампу.
«Ханна» сформировалась в Атлантическом океане как тропический шторм, а затем усилилась до урагана.
Анна Лысенко