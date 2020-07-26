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10:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Ханна» обрушился на США (видео)

В Техасе и северо-восточной Мексике ожидаются наводнения.

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Первый в 2020 году ураган «Ханна» добрался до юго-восточного побережья американского штата Техас, сообщает Reuters.

В регионе свирепствуют ливни и ураганный ветер, скорость порывов которого достигает 145 км/ч. Разрушены многие пристани, сорваны крыши домов. Национальный центр по предупреждению об ураганах сообщил об угрозе торнадо. В южных районах Техаса и северо-восточной Мексике ожидаются наводнения.

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Губернатор штата Грег Эбботт объявил положение бедствия для 32 округов. Он также направил запрос о введении режима чрезвычайной ситуации президенту страны Дональду Трампу.

«Ханна» сформировалась в Атлантическом океане как тропический шторм, а затем усилилась до урагана.

Анна Лысенко

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